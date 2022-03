Curso online: Feminismos populares desde la praxis

120,00€

Los feminismos desde abajo, definidos desde la práctica cotidiana en la lucha contra el racismo, el extractivismo o la deuda, son la temática central de este curso en el que nos acompañarán activistas de América Latina y del Estado español curtidas en la resistencia popular.

En tiempos de ebullición de los movimientos feministas, vivimos un contexto de disputa: de un lado, feminismos liberales cuyo horizonte es la igualdad de oportunidades con los hombres; de otro lado, feminismos populares que aspiran a mucho más: a una transformación social que erradique todas las formas de opresión.

Una madeja de feminismos rurales, negros, comunitarios, antirracistas, transfeminismos, que entienden la interseccionalidad (o, mejor, diría bell hooks, interconectividad) de los diferentes sistemas de dominación, que siguen sin ser las voces más escuchadas en los medios de comunicación de masas, pero que tejen y articulan experiencias desde los territorios.

En este curso, repasaremos algunas de estas experiencias a ambos lados del océano Atlántico para entender por qué la lucha por la vivienda digna y la soberanía alimentaria, el combate a la deuda financiera o a la ley de extranjería son parte intrínseca de la lucha feminista.

Metodología: El curso se compone de cinco módulos, uno por semana, más una sesión final de seguimiento y evaluación. Cada semana, habrá una clase on line en vivo, acompañada de propuestas de debate y diálogo en los foros y materiales de lectura. La primera clase será más introductoria y teórica; el resto, centradas en la praxis y en el debate.

Trabajo final opcional: escribir un artículo reflexionando sobre los temas trabajados en el curso (se valorará la posibilidad de publicar los textos en Revista Amazonas).

Coordinación: Nazaret Castro. Periodista e investigadora, forma parte de los colectivos Revista Amazonas y La Laboratoria.

Programa:

(las sesiones serán a las 19 horas, quedarán grabadas para quien no pueda asistir)

MÓDULO 1 (Jueves 17/03) – Feminismos desde los márgenes: procesos de organización en las ocupaciones de tierra y las periferias en São Paulo, Brasil.

Expone: Helena Silvestre, militante afroindígena por el derecho de la vivienda digna (Luta Popular), educadora popular (Escola Feminista Abya Yala) y editora de Revista Amazonas.

MÓDULO 2 (Jueves 24/03) – Feminismos rurales, antirracistas y ecologistas: la experiencia de Jornaleras de Huelva en Lucha.

Introduce: Nazaret Castro

Expone: Ana Pinto, jornalera andaluza y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL).

MÓDULO 3 (Jueves 31/03) – Militancia feminista y desobediencia financiera.

Expone: Luci Cavallero, socióloga argentina, militante de Ni Una Menos, coautora de Una lectura feminista de la deuda (junto a Verónica Gago) y coeditora de ¿Quién le debe a quién? (junto a Silvia Federici y Verónica Gago).

MÓDULO 4 (Jueves 07/04) – Un debate en torno a la noción de feminismos populares.

Expone: La Laboratoria (nodo Sur de Europa), persona por concretar. Red de InvestigAcción feminista situada que apuesta por el feminismo sindicalista y trabaja en red con PAH, JHL, Territorio Doméstico y otras experiencias organizativas de base.

MÓDULO 5 (Jueves 21/04) – ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismos populares? Los feminismos negros como vanguardia.

Introduce: Nazaret Castro.

Diserta: Fabiana do Pinho, mujer negra, brasileña, profesora e investigadora sobre literatura negro-brasileña.

Inscripciones: hasta el 14 de marzo, mandando un mensaje con el asunto “feminismos populares” al correo: formacion@elsaltodiario.com

Matrícula: 120€

95€ para socias de El Salto Diario

Todos los suscriptores de la revista El Salto tienen un descuento en este curso. Si el precio no tiene aplicado el descuento es que no has entrado correctamente. Debes entrar desde tu cuenta de la web de elsaltodiario.com:



1. Accede con las claves de la suscripción: https://www.elsaltodiario.com/cuenta/entrar

2. Pincha el enlace de la tienda arriba a la izquierda o en el desplegable con tu nombre arriba a la derecha

Cualquier duda puedes escribirnos a: formacion@elsaltodiario.com